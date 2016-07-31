Американець першим у світі здійснив стрибок з літака без парашута з висоти 7,6 тисяч метрів (фото, відео)
Американський скайдайвер Люк Ейкінс вперше в історії здійснив стрибок з висоти понад 7,6 тис. метрів (25 тис. футів) без парашута.
42-річний екстремал після двох хвилин вільного падіння приземлився в спеціально підготовлену сітку розміром приблизно 30 на 30 кв. м., як і було заплановано, передає РБК з посиланням на CBSNews.
Перед тим, як сісти в літак для здійснення стрибка, за словами Ейкінса, йому висунули вимогу надіти парашут. При цьому він вказав, що все одно не має наміру ним користуватися. Коли ж літак піднявся на необхідну висоту, вимогу про парашут було скасовано, і він його зняв, зазначає телеканал.
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Після вдалого приземлення екстремал досить швидко вибрався із сітки і став обіймати свою дружину, яка разом з іншими членами сім'ї й численними глядачами спостерігала за стрибком свого чоловіка.
He landed safely!! Woah! #StrideHeavenSentpic.twitter.com/PxrG6GSID3— Heaven Sent - 7/30 (@HeavenSentAPE) July 31, 2016