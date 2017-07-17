На Одещині начальник управління РДА погорів на хабарі

В Одеській області сьогодні, 17 липня, під час отримання неправомірної вигоди в розмірі 2 тис. доларів затримали начальника управління Овідіопольської РДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

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Чиновник отримав від директора підприємства другу частину хабара в розмірі 2 тис. доларів за підготовку та узгодження дозвільних документів на виділення 0,5 га землі під розміщення автозаправної станції.

За даними слідства, в суботу, 15 липня, керівник структурного підрозділу отримала першу частину хабара у сумі 1 тис. доларів.

Досудове розслідування у кримінальній справі за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) ведуть слідчі прокуратури Одеської області.