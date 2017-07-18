Українець Влад Ситник став переможцем на "Слов'янському базарі" у Білорусі

17 липня на фестивалі "Слов'янський базар" у Білорусі оголосили лауреатів конкурсу. Про це повідомляють на сайті фестивалю.

Українець Влад Ситник і білорус Єгор Шаранков за підсумками двох днів фіналу набрали по 151 балу, проте більшість членів журі віддала свої голоси за конкурсанта з України.

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За перемогу на конкурсі Ситник отримав $15 тисяч.

Міжнародний музичний фестиваль "Слов'янський базар" проводять із 1992 року.