Завтра у Житомирі відкриють виставку світлин В'ячеслава Майбороди “ Від землі до неба…”, повідомляє прес-служба Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, виставку відкриють в Домі української культури.

Йдеться про презентацію виставки світлин Майбороди, яка триватиме до 9 серпня включно. “ “Від землі до неба…” є справжньою мозаїкою подорожей автора за період від 2016 до 2017 року та налічує в собі близько сотні світлин з різних куточків України”,- сказано у повідомленні.

Це - знімки храмів, фортець, інших історичних будівель України з висоти пташиного польоту. Цей ракурс Майборода обрав за допомогою мультикоптера з камерою, тобто дистанційно керованого літального апарата, який дозволяє розширити творчі можливості у фото- та відеозйомці.

В’ячеслав Майборода — житомирянин, очолює відділ «Кіно-, телемистецтво» Житомирського коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка. Є членом Національної спілки кінематографістів України та Національної спілки краєзнавців України. На його рахунку - чимало фільмів, присвячених відомим людям, науково-популярних стрічок про Україну і світ. Він побував на Тибеті і в Гімалаях, в Південній Америці та Індокитаї, в Індії, Непалі, на Соловецьких островах.