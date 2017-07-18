Окуєва прокоментувала версію кілера про "випадковий постріл"

Чеченка Аміна Окуєва, яка воювала на Донбасі у складі добровольчого батальйону, прокоментувала інтерв'ю підозрюваного в замаху на неї чоловіка. Вона назвала його версію відвертою брехнею, пише Обозреватель.

Читайте такожСлідчі вже допитали затриманого кілера, який стріляв у Осмаєва"Наприклад те, що глок, виявляється, не він приніс в коробці нам у "подарунок", як це було в початковій версії, представленої його адвокатом на тій же "Страна", а, нібито, він наш. Також, виявляється, для чеченця, яким він представляється, взяти прізвище дружини - звичайна і цілком нормальна справа, а підроблений паспорт і зовсім вільно продається десь "між овочевими і рибними рядами" одеського "Привозу". Зате Дінго підтвердив, що журналістом Ле Монд він цілком собі представлявся", - сказала Окуєва.

Як повідомляв УНІАН, кілер на прізвисько Дінго в інтерв'ю виданню Страна розповів, що планував "спокійно жити в Україні і займатися бізнесом", а з подружжям Осмаєва та Окуєвої спілкувався заради написання книги. За його словами, ніякого замаху не було, а перестрілка - наслідок необережності, а також "манії переслідування" Осмаєва і Окуєвої.