Замах на Осмаєва і Окуеву: підозрюваний стверджує, що вистрілив випадково (відео)

Артур Крінарі, затриманий після перестрілки з чеченськими добровольцями Адамом Осмаєвим та Аміною Окуєвою, прямо зі стін ІТТ відповів на питання, передані йому журналістами. Інтерв'ю опублікувало видання Страна.

"Я їхав сюди, щоб спокійно жити в Україні і займатися бізнесом. В Росії у мене були конфлікти і проблеми. Коли я приїхав в Україну, то звертався і в СБУ, і в міграційну службу. Ці звернення зафіксовані в офіційних журналах обліку даних структур, але мені відмовили в допомозі. Скажу більше, в СБУ робили копію мого паспорта на прізвище Крінарі, записували дані про мене. Дорікнути мені в тому, що я прибув нелегально, не можна. Потім я купив паспорт на ім'я Антіпова, оформив фіктивний шлюб, поміняв прізвище і отримав офіційний документ", - розповів Крінарі.

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За даними журналістів, одесит Олександр Антіпов, документами якого користувався стрілок перед отриманням паспорта на прізвище Дакар, помер насильницькою смертю.

"Поняття не маю, я навіть ні разу не чув про нього. Паспорт на ім'я Антипова я купив на Привозі в Одесі в одного "азера", - зазначив Крінарі. За його словами, потім на основі цього паспорта він отримав український.

Писали про мене всяке, тому що я не давав себе кидати за життя і питав з людей за їх неповажне ставлення, і карав за це

"Ніякий я не кілер, не носій прізвиськ, це просто маячня журналістів. Все, що в інтернеті написано про мене, це 90% фантазії журналістів, які з мухи роблять слона. За своє життя я ніколи не торкався криміналу. А писали про мене всяке, тому що я не давав себе кидати за життя і питав з людей за їх неповажне ставлення, і карав за це", - стверджує затриманий.

За його версією подій, фатальний постріл стався випадково.

"Моє знайомство з Окуєвої і Осмаєвим сталося тому, що я хотів отримати від них інформацію для своєї нової книги. Вона присвячена чеченським патріотам, які живуть за кордоном, і чого вони домагаються. Це вже третя моя книга. Перша стосувалася початку війни в Чечні, друга - про події повоєнного життя", - розповів Крінарі.

"Я назвався журналістом Le Monde тому, що інакше вони не сприйняли б мене. І швидше за все, навіть не стали розмовляти, їм було б начхати. Особливо якщо б вони дізналися, що я чеченець. Але я хотів отримати від них щирі відповіді, і тому представлявся французом. Не бачу в цьому ніякого криміналу", - стверджує "письменник".

"У нас були чудові стосунки. Хочу сказати, що до 1 червня ніяких конфліктів між нами не було, мотиву їх вбивати у мене не було. Ми просто зустрічалися і спілкувалися. А все що далі сталося - це чиста випадковість, що сталася через параною і манію переслідування Осмаєва і Окуєвої", - вважає Крінарі.

"На Подолі сиділи і спілкувалися в машині. Говорили про подарунки, але це не має до того, що трапилося ніякого відношення. Я хотів зробити фото, і тоді Осмаєв сам пересів на заднє сидіння. Він показав мені коробку, в якій лежав пістолет іноземного виробництва ("Глок" - Прим.Ред.). Я вперше побачив таку зброю і взяв цей довбаний пістолет в руки, навіть не знаючи, що він заряджений", - розповів Крінарі.

"Коли Осмаєв побачив у мене в руках пістолет, він закричав: "Обережно!". І смикнув мене за руку, вивертаючи пістолет. Він стрибнув до мене вперед через сидіння, і в цей момент стався випадковий постріл. Навіть не знаю, куди він потрапив. Я не хотів стріляти, не хотів вбивати, все сталося через необережність. Після цього у них почалася істерика, а Окуєва вистрілила мені в плече. Я почав втрачати свідомість і вивалився з машини", - стверджує затриманий.

"Всього в мене потрапило шість куль. Перша, це коли Окуєва вистрелила в мене впритул в салоні і прострелила мені ключицю - куля досі у мене на шиї. Я вже почав втрачати свідомість, вивалюючись з машини. У цей момент Окуєва цілилася мені в голову, і передергивала пістолет, тричі намагаючись вистрілити мені в потилицю. У "Макарова" є така слабкість, патрон перекосило і тому вистрілити не вийшло. Коли я випав і опинився на землі, Осмаєв обійшов машину і в мене беззбройного при свідках випустив вісім куль, всю обойму ще одного "Макарова", - розповів Кринари.

"Він розстрілював мене як кабана. Я лежав на землі і прикривався ногами від пострілів. Три кулі потрапили поруч з моєю головою в землю, дві кулі - в одну ногу, ще дві - в другу, ще один постріл був зроблений в ліву ключицю. Всього - три кулі поруч зі мною, п'ять у мене від Осмаєва плюс шоста Окуєвої. Я дивом вижив, мене в лікарню привезли вже мертвого три чи чотири хвилини. Після цього мене відкачали в реанімації", - розповів затриманий.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружню пару добровольців Осмаєва і Аміну Окуеву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенко, чоловік був легалізований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня в прокуратурі Києва повідомили, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.