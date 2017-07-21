Прокурор підписав підозру чиновнику часів Януковича, у якого знайшли десяток незадекларованих квартир

У Сумах сьогодні, 20 липня, прокурор Віталій Матвійчук підписав повідомлення про підозру колишньому високопосадовцю із оточення Віктора Януковича, а на даний час депутату Сумської обласної ради Юрію Чмирю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, депутат підозрюється у приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що після втечі екс-президента Януковича з країни у підозрюваного, який на час подій Революції Гідності обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента України, з метою приховування великої кількості правочинів з дороговартісним майном виник злочинний умисел на отримання паспорта громадянина України.

«Реалізуючи задумане, колишній високопосадовець звернувся із заявою до відповідної установи про нібито втрату паспорта з власної необережності, на підставі чого отримав новий документ, що посвідчує особу. У подальшому підозрюваний використовував так званий втрачений паспорт для вчинення юридично значущих нотаріальних дій», - зазначає прес-служба відомства.

Окрім того, усвідомлюючи, що наявність великої кількості нерухомості у його доньки матиме значний суспільний резонанс та негативно відіб’ється на його політичному іміджі, Чмирь не зазначив її як члена родини та не вніс у декларацію, хоча у ході слідства зібрано достатньо доказів того, що вони проживали та проживають разом, а, отже, пов’язані спільним побутом.

Зокрема, в декларації не зазначено 9 квартир та 3 паркомісця у Києві, дохід від продажу нерухомості та корпоративні права двох товариств з обмеженою відповідальністю. Загалом 20-річна непрацююча донька підозрюваного має у власності нерухоме майно та корпоративні права на суму близько 40 млн грн.

Дії колишнього високопосадовця кваліфіковано за ч. 1 ст. 357 (умисне приховування офіційного документа), ч.ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

«Колишній високопосадовець не прибув за викликом до прокуратури, повідомлення про підозру вручене слідчими прокуратури Сумської області в м. Києві у встановлений законом спосіб – керівнику житлово-експлуатаційної організації та адвокату підозрюваного, оскільки двері квартири протягом дня ніхто не відчинив», - йдеться в повідомленні.

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Прокуратура вже готує клопотання до суду про обрання депутату обласної ради запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури, донька Чмиря – 20-річна студентка – упродовж останніх чотирьох років придбала у власність 12 квартир у центрі Києва та в Оболонському районі й 3 паркомісця, загальна вартість яких, за попередніми підрахунками, становить понад 50 млн грн. При цьому офіційні доходи посадовця та членів його сім’ї, за інформацією органів Державної фіскальної служби, не є відповідними зазначеній вартості придбаного майна. Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 212 КК України.

7 липня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що під час обшуків двох банківських скриньок Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн 180 тис.

12 липня Апеляційний суд Сумської області підтвердив правомірність накладення арешту на 12 квартир та три паркомісця, що належать доньці Чмиря.

Чмирь з липня 2010 р. по грудень 2013 р. був головою Сумської облдержадміністрації, а з грудня 2013 р. по лютий 2014 р. – заступником глави Адміністрації президента України. Свого часу він був народним депутатом України п’ятого і шостого скликань та членом Партії регіонів. Наразі позапартійний. Обраний до Сумської облради від політичної партії «Відродження» 25 жовтня 2015 р., але з тих пір не був присутнім на жодній сесії облради. За даними сайту Сумської облради, з 2015 р. по теперішній час Чмирь є заступником директора з фінансових питань ТОВ «Корнфудзінтернешнл».