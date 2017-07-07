В колишнього голови Сумської ОДА знайшли 14 незадекларованих квартир - ГПУ

В колишнього голови Сумської ОДА та екс-заступника голови АП Януковича Юрія Чмиря слідчі виявили незадекларовані 14 квартир у Києві і значні кошти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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«В результаті перевірки інформації ЗМІ про незаконне збагачення Ю. Чмиря - колишнього Голови Сумської ОДА та екс заступника Адміністрації Президента Януковича слідчі ГПУ виявили не тільки 14 київських квартир у доньки екс-високопосадовця, але й значні кошти, не відображені у е-декларації», - написав очільник ГПУ.

«Під час обшуків 2 банківських скриньок Ю. Чмиря замість задекларованих ним 572 тис. дол. знайшли 1 млн. 180тис.» - заявив Луценко.

Луценко підкреслив, що «такі дії підпадають під ознаку статті 366-1 (Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів - УНІАН) передбачають до 2 років позбавлення волі».