Розбійний напад на салон гральних автоматів у Києві

Сьогодні в Києві на вулиці Солом’янській було скоєно розбійний напад на зал гральних автоматів.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУМВС України в місті Києві, напад стався о 10.40. Чоловік погрожуючи ножем, намагався заволодіти у касира грошима. При цьому одна жінка, скориставшись «тривожною кнопкою», викликала наряд держслужби охорони, який прибув на місце пригоди, коли нападник ще був у приміщенні грального закладу. Від несподіванки він спробував напасти на співробітників ДСУ з ножем, через що міліціонери були змушені застосувати табельну зброю, поранивши в плече та стегно нападника. Останнього доставлено до лікарні. На місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи, вирішується питання про порушення кримінальної справи за даним фактом.