ЗМІ: російський співак Леонтьєв планує виступити в Криму і влаштувати тур у США

У анексованому Севастополі анонсували виступ народного артиста Росії Валерія Леонтьєва.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Згідно з афішою, розміщеною у Севастополі на Будинку офіцерів російського Чорноморського флоту (БОФ), Леонтьєв планує виступити в БОФі 25 серпня.

Співробітник квиткового сервісу «КрымБилет», зазначеного на афіші, повідомив кореспонденту Крим.Реалії, що вартість квитків на виступ Леонтьєва становить від 1000 рублів до 3000 рублів в перших рядах залу.

Особистий сайт Леонтьєва повідомляє, що в серпні 2017 співак має намір виступити в шести містах Криму: 21 серпня – у Феодосії, 22 серпня – у Євпаторії, 23 серпня – в Ялті, 25 серпня – у Севастополі, 26 серпня – в Сімферополі, 27 серпня – в Керчі.

Згідно того ж джерела, в жовтні 2017 Леонтьєв планує тур містами США.

Держприкордонслужба України з початку року заборонила в'їзд в країну 70 артистам, в тому числі тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим, повідомили в українському прикордонному відомстві на початку липня.

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Іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями в окупований Росією Крим через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, позбулися можливості виступати на материковій Україні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконною і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».