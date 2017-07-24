В Київському ботсаду встановили скульптуру майстра Йоди (відео)

Київська молодь встановила на одній з алей скульптуру одного з головних героїв відомої саги "Зоряні війни" - магістра Джедаїв на ім’я Йода. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Ентузіасти кажуть, вони є фанатами фільму. Тепер мають своє місце сили - в улюбленому саду. Ім’я автора скульптури не розголошують. Відомо тільки, що це українець. На додаток до Йоди - облаштували ще й нову алею.

На подію встановлення скульптури завітали і головні герої кіносаги. Найбільше ж задоволені діти.