У Дніпрі створили майже півкілометровий мурал

У Дніпрі завершився перший Фестиваль муралів Mural Fest Dnipro. Цієї суботи понад кілька сотень дніпрян зібралися, щоб створити найбільший у місті зразок монументального живопису. Разом із професійними художниками містяни перетворили занедбаний паркан промзони у яскравий мурал.

Мер Дніпра Борис Філатов залишив графічний підпис біля зображення одного з найвпізнаваніших символів міста – I love Dnipro, оригінал якого розташований на набережній.

Читайте такожДніпро першим в Україні повністю оновив амуніцію вогнеборців

«Думаю, у нас усе вийшло. Містяни задоволені. Фестиваль муралів – це культурологічно дещо контроверсивна річ. Тим не менш, тематика фестивалю є життєствердною. У нас індустріальне місто, і коли на дев’ятьох багатоповерхівках розквітли квіти, полетіли птахи та з’явилися прекрасні жіночі обличчя, – це освіжило міське середовище», – зазначив мер Борис Філатов.

За словами очільника Дніпра, в адміністраціях інших українських міст уже зацікавилися досвідом фестивалю муралів. У департаменті стратегічного розвитку Дніпра запевняють: для проведення цього заходу зібрали найкращі світові тренди монументального живопису.

Довжина вуличної картини, що розташована на з'їзді з Кайдацького мосту в напрямку ж/м «Покровський», сягає понад 450 м. Щоб розфарбувати його, знадобилося близько 800 балончиків із фарбою. Загалом протягом фестивалю митці використали їх майже 3 тис.

У процесі створення муралу паркан розділили на окремі зони – ніби велику розмальовку. У кожній секції зобразили різні сюжети. Зокрема, знакові місця Дніпра, різні абстракті візерунки. Малювали й на тему спорту, зокрема, візуалізували легкоатлетів і велосипедистів.

Mural Fest Dnipro тривав цілий місяць. Художники з різних міст України створювали на фасадах багатоповерхівок масштабні картини. Кожне зображення має свою особливу історію: про сусідську взаємоповагу, життєву філософію та циклічність всесвіту.

Читайте такожУ Дніпрі відсвяткували день біженця висадкою дерев (фото)

Ще одна мета фестивалю – благочинність. Під час створення фінального муралу всі охочі могли зробити грошовий внесок на лікування десятирічного Юрія Морозова, який має проблеми з хребтом.