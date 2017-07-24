У Києві зарубіжні єпископи та тисячі віруючих молилися Антонію Печерському та просили миру для України







У Києво-Печерській лаврі вчора тисячі православних віруючих вшанували пам'ять преподобного Антонія Печерського, засновника Києво-Печерської лаври і чернецтва на Русі. Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, на площі перед Успенським собором відбулася Божественна літургія, яку очолив Предстоятель УПЦ Блаженніший Митрополит Онуфрій.

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«У Києво-Печерську лавру прибули дуже багато гостей, паломників, майже весь єпископат Української Православної Церкви і ми дуже раді, що з нами це свято розділяють представники Помісних Православних Церков. Вони також з нами моляться преподобному Антонію, просять у милостивого Господа миру нашій країні і своєю присутністю підтримують Українську Православну Церкву», - сказав керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

На урочистості прибули представники Помісних Православних Церков, а також митрополити, єпископи та духовенство УПЦ, тисячі православних віруючих. Після літургії відбувся хресний хід до Ближніх (Антонієвих) печер і молебень преподобному Антонію Печерському.

Зарубіжні архієреї поділилися враженнями про перебування в столиці і розповіли про шанування преподобного Антонія Печерського.

«Ми прибули до Києва для того, щоб взяти участь в урочистому богослужінні на честь святого Антонія Печерського і одночасно радіти про ювілей нашого дорогого брата митрополита Антонія. Це для нас особливий випадок, коли представники Православних Церков свідчать про єдність віри і це радує весь православний світ. Ми розуміємо, що складні дні настали для України, і ми молимося про процвітання країни і про єднання народу», - сказав митрополит Вострский Тимофій (Єрусалимська Православна Церква).

Представник Болгарської Православної Церкви, говорячи про преподобного Антонія, підкреслив, що важливим для всіх Помісних Православних Церков є те, що вони шанують спільних святих, які їх об'єднують.

«Ми приїхали, щоб розділити радість Української Православної Церкви – відзначити день небесного ангела Києво-Печерської лаври. Завжди добре, коли ми всі разом – так говорить Псалмоспівець. Наше спільне богослужіння, наша спільна молитва, наші спільні святі нас об'єднують», - підкреслив митрополит Русенський Наум (Болгарська Православна Церква).

Архієреї відзначили, що святкове богослужіння з нагоди дня пам'яті преподобного Антонія Печерського, стало торжеством Православ'я.

«Нашою присутністю і молитвою тут ми показуємо всьому світу, що у нас є єдність», - розповів Митрополит Тамасоський і Оринійський Ісая (Кіпрська Православна Церква).

На думку представника Елладської Православної Церкви, урочистості на честь Антонія Печерського мають символічний сенс.

«Наша присутність тут має символічний характер, бо Літургія, яку ми звершили з представниками Помісних Православних Церков і місцевими архієреями – це свідчення нашої всеправославної єдності навколо Чаші Христової і в Дусі Святому», - сказав Митрополит Кітруський, Катерининський і Платамонський Георгій (Еладська Православна Церква).

У свою чергу, митрополит Георгій розповів про особливий, спільний досвід Української та Польської Православних Церков.

«В останні роки в Польщу приїхало дуже багато громадян України. У Вроцлаві мешкає близько 100 тисяч православних українців. У нас спільний досвід і спільне свідчення Православ'я», - підкреслив архієпископ Вроцславський і Щецинський Георгій (Польська Православна Церква).

Зарубіжні гості привітали керуючого справами УПЦ, ректора Київських духовних шкіл митрополита Антонія з Днем ангела і 50-річчям, яке він відзначає в цьому році.