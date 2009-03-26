Литвин: для чого нам реконструкція ГТС і як будем розраховуватися?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна має отримати від своїх партнерів чітку відповідь на всі питання, пов`язані з подальшим функціонуванням її газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламенту, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції у місті Овруч Житомирської області.

«У питанні реконструкції газотранспортної системи Верховна Рада повинна отримати прозору і чітку відповідь: ми отримаємо інвестиції у розмірі 2,5 млрд. євро чи отримаємо благодійну допомогу?» - сказав В.ЛИТВИН.

«Якщо хочемо мати результат, то повинні розуміти, для чого нам потрібна реконструкція ГТС: для того, аби вона безперебійно поставляла газ до Європи у великих обсягах і щоб за транзит газу ми отримували або гроші, або газ. І перше, і друге нам дуже потрібне, а відтак треба розуміти, що без участі виробника газу серйозної роботи, серйозної політики не буде», - сказав В.ЛИТВИН, відповідаючи на запитання журналістів.

Аналізуючи питання реконструкції ГТС, голова ВР зазначив, що варто визначити, чим Україна розраховуватиметься за інвестиції: «Чи це будуть кредити, чи ми розраховуватимемося безкоштовною прокачкою газу». «Очевидно, усі ці питання треба узгоджувати», - сказав він.

«Водночас необхідно внести ясність у питання, що це за «робоча група», яка здійснюватиме реконструкцію ГТС, чи вона здійснюватиме управління ГТС, чи нам дадуть гроші та їх розкрадуть», - зазначив В.ЛИТВИН, констатувавши, що «той, хто дасть гроші, матиме право і вимагатиме контролю за їх використанням». «Неважливо, чий контроль це буде – Росії чи Європи, - додав він. - Необхідно отримати відповідь на ключове питання – кому належатиме ГТС, чи у нас буде демонструватися альтруїзм».

Підсумовуючи, В.ЛИТВИН підкреслив, що Україна у цьому питанні повинна мати нормальні відносини як з Росією, так і з Європою. «Перекосів бути не повинно, а те, що вони відбуваються –не на користь Україні», - переконаний він.