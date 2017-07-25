Чиновник "Укрзалізниці", якого піймали на хабарі у 4 мільйони, забув задекларувати золоті злитки

Правоохоронці у ході обшуків у заступника юридичного департаменту ПАТ «Укрзалізниця», знайшли та вилучили понад 220 тисяч доларів США, 13,5 тисяч євро, 7 золотих злитків 999,9 проби, коштовні годинники тощо, які не були вказані у е-декларації чиновника, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Як з’ясувалося, незважаючи на обов’язковість подання до Національного агентства з питань запобігання корупції відомостей про вказані грошові кошти та цінності, фігурантом кримінального провадження такого повідомлення до НАЗК не надіслано та відповідні зміни в електронну декларацію не внесено. В декларації, що була подана посадовцем, відображено лише 150 тисяч гривень на рахунку дружини», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДвоє керівників з "Укрзалізниці" погоріли на хабарі в $150 тисяч - ГПУ

Заступнику юридичного департаменту ПАТ «Укрзалізниця» повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Наразі матеріали вказаного кримінального провадження приєднані до матеріалів розслідування щодо факту прийняття цієї особою пропозиції неправомірної вигоди. На вилучене майно та грошові кошти судом накладено арешт.

Як повідомляв УНІАН раніше, вже розпочаті кримінальні провадження за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне збагачення). Суд у цій справі погодився з позицією прокурорів та обрав запобіжний захід —тримання під вартою.