Сотні тисяч доларів та золото: у дружини фігуранта справи про корупцію на "Укрзалізниці" знайшли незадекларовані статки (фото)

У дружини фігуранта справи про корупцію в «Укрзалізниці» незадекларовані знайшли 221 тисячу доларів, 13 тисяч євро та 100 гр золота 999 проби, у той час як у декларації фігуранта справи було відображено 150 тисяч гривень на рахунку. Про це на своїй сторінці у Facebook заступник прокурора міста Києва Андрій Андрєєв

Згідно із повідомленням прокурора, інші кошти та цінності, знайдені при обшуках, теж незадекларовані. Наразі розпочаті кримінальні провадження за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне збагачення).

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Суд у цій справі погодився з позицією прокурорів та обрав запобіжний захід —тримання під вартою.

«Фігуранту та його спільнику альтернативна застава визначена у сумі 3,8 та 3,2 млн. грн», -йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, працівники прокуратури затримали начальника одного з департаментів Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за вимагання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

«Знову «Укрзалізниця». За вимагання хабара в 150 тис. доларів затримано начальника Департаменту майнових та земельних ресурсів А. Тимошенка та заступника начальника юридичного Департаменту О. Ященка», - повідомив Юрій Луценко і додав, що проводяться обшуки.