Веб-камери показали провал туристичного сезону в окупованому Криму (трансляція)
17:35, 25 липня 2017Суспільство
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На трансляціях можна побачити, що на кримських пяжах відпочиває дуже мало людей.
Євпаторія, пляж "Золотий берег" / Кадр з трансляції
Раніше у розпал пляжного сезону Крим приймав гостей з усієї України та з-за кордону. Унаслідок російської анексії улюблені курорти пляжників у Алушті, Ялті та Євпаторії залишаються майже пустими, повідомляє ТСН.
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Попри відсутність українських туристів, окупанти не втомлюються заявляти, що на кількості відпочивальників анексія півострова жодним чином не відобразилася.
Онлайн-веб-камери ТСН.ua дозволяють пересвідчитися, що насправді це не так. Як можна побачити на трансляції, на пляжах дуже мало людей.
З кожним роком веб-камер стає менше, тому відстежити повну картину на півострові складно.
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