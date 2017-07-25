Веб-камери показали провал туристичного сезону в окупованому Криму (трансляція)

Раніше у розпал пляжного сезону Крим приймав гостей з усієї України та з-за кордону. Унаслідок російської анексії улюблені курорти пляжників у Алушті, Ялті та Євпаторії залишаються майже пустими, повідомляє ТСН.

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Попри відсутність українських туристів, окупанти не втомлюються заявляти, що на кількості відпочивальників анексія півострова жодним чином не відобразилася.

Онлайн-веб-камери ТСН.ua дозволяють пересвідчитися, що насправді це не так. Як можна побачити на трансляції, на пляжах дуже мало людей.

З кожним роком веб-камер стає менше, тому відстежити повну картину на півострові складно.