На Харківщині затримано 13 українців під час спроби незаконно перетнути кордон з РФ

Сьогодні вночі прикордонники Харківського загону виявили та затримали 13 українців, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.

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Зазначається, що в рамках проведення спільної прикордонної операції "Кордон-2017" наряди прикордонників і оперативних співробітників з допомогою тепловізора на напрямку населених пунктів Охримівка (Україна) - Червоне (Російська Федерація), побачили рух у бік державного кордону двох невідомих транспортних засобів.

"Висунувшись на перехоплення в 3 метрах від державного кордону, правоохоронці затримали один транспортний засіб "УАЗ", в якому перебували 12 громадян. Друге транспортний засіб спробував втекти з місця події в тил ділянки, але після декількох попереджувальних пострілів вгору з пристрою для відстрілу гумовими кулями в 30 метрах від держкордону автомобіль "УАЗ Патріот" і ще один громадянин також були затримані", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники з'ясували, що всі особи є громадянами України. жителями Харківської області Вовчанського району. На даний час українці затримані в адміністративному порядку для складання документів про спробу незаконного перетину державного кордону України.