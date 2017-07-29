На Харківщині затримано 13 українців під час спроби незаконно перетнути кордон з РФ
На даний час порушники затримані для складання документів про спробу незаконного перетину українського держкордону.
Сьогодні вночі прикордонники Харківського загону виявили та затримали 13 українців, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби України.
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Зазначається, що в рамках проведення спільної прикордонної операції "Кордон-2017" наряди прикордонників і оперативних співробітників з допомогою тепловізора на напрямку населених пунктів Охримівка (Україна) - Червоне (Російська Федерація), побачили рух у бік державного кордону двох невідомих транспортних засобів.
"Висунувшись на перехоплення в 3 метрах від державного кордону, правоохоронці затримали один транспортний засіб "УАЗ", в якому перебували 12 громадян. Друге транспортний засіб спробував втекти з місця події в тил ділянки, але після декількох попереджувальних пострілів вгору з пристрою для відстрілу гумовими кулями в 30 метрах від держкордону автомобіль "УАЗ Патріот" і ще один громадянин також були затримані", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники з'ясували, що всі особи є громадянами України. жителями Харківської області Вовчанського району. На даний час українці затримані в адміністративному порядку для складання документів про спробу незаконного перетину державного кордону України.