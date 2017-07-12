На Харківщині ліквідували потужний канал контрабанди вогнепальної зброї (фото, відео)

Служба безпеки України вилучила майже 300 пістолетів, автоматів та кулеметів у фігурантів справи про постачання контрабандної зброї до України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, канал контрабанди вогнепальної зброї в Україну було викрито у Харківській області. В Україні контрабандна зброя реалізовувалася через інтернет.

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"До складу міжнародного злочинного угруповання, причетного до організації збройної контрабанди, входили як громадяни України, так і громадяни декількох країн Європи, а також особи з подвійним громадянством", - заявляють у відомстві.

Зловмисники незаконно ввозили бойові пістолети відомих іноземних виробників, маскуючи їх під пістолети для відстрілу патронів "Флобер" калібру 4 мм, не заборонених до перевезення через державний кордон.

Співробітники спецслужби за сприяння Державної фіскальної служби затримали двох контрабандистів під час спроби незаконного ввезення 43-х пістолетів марок "Glok", "Beretta", "Colt", "Browning", "CZ", "Astra", "Bersa".

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"Під час обшуків за місцями мешкання фігурантів справи і у сховищах зловмисників вилучено ще майже 300 одиниць пістолетів, автоматів та кулеметів іноземного та вітчизняного виробництва, комплектуючі до вогнепальної зброї, знаряддя для її переробки, банківські картки. Придатність вилученої зброї до стрільби бойовими набоями буде визначена експертними дослідженнями", - заявляють в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда вогнепальної зброї) та ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.

Перший етап спецоперації з перекриття на Харківщині контрабандного каналу потрапляння стрілецької зброї в країну СБУ провела на початку березня.