На Київщині прокуратура повідомила про підозру депутату, який побив тракториста

Прокурор Київської області Дмитро Чібісов повідомив про підозру депутату Згурівської районної ради VII скликання, який побив тракториста.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, депутат підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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"Вказаний депутат, перебуваючи в адміністративно-територіальних межах Згурівської селищної ради та здійснюючи обробіток земельної ділянки, побачив трактор, який проїжджав по полю. Зупинивши трактор, чоловік почав наносити удари по тілу особи, що перебувала у зазначеному транспортному засобі", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що, згідно з висновком експерта, виявлені у потерпілого тілесні ушкодження відносяться до категорій легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я. Досудове розслідування триває.