Як ви переживаєте літню спеку? – опитування УНІАН

З початку серпня в Україну нарешті прийшла справжня літня спека - температура піднялася вище +30 градусів, а на півдні - навіть до +37.

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При цьому очікується, що така спекотна погода протримається як мінімум до 10 серпня. Водночас опадів у цей час не передбачається.

Тому УНІАН вирішив поцікавитися думки своїх читачів, як саме вони переживають цю пекельну спеку.

Нагадаємо, раніше УНІАН підготував для своїх читачів кілька простих порад про те, як врятуватися від спеки на вулиці та в приміщенні, а також рекомендації для власників братів наших менших.