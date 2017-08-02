Екс-високопосадовця МОЗ Василишина таки судитимуть за організацію поборів в Олександрівській лікарні

Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора і повернув обвинувальний акт відносно колишнього заступника міністра охорони здоров'я Романа Василишина на новий судовий розгляд до Печерського районного суду міста Києва.

Читайте такожПідозрюваний у хабарництві заступник глави МОЗ Василишин вийшов із СІЗОПро це повідомила прес-служба відомства.

У прокуратурі нагадали, що Василишин спільно з завідувачем відділення Олександрівської лікарні створили систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості здійснювати свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операції у вказаній лікарні.

За корупційною схемою низка лікарів центру були зобов’язані передавати їм гроші, які отримували від пацієнтів.

Підозрюваним інкримінують вчинення злочину за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище").

Як повідомляв УНІАН, під час обшуків у зловмисників було вилучено понад $50 тис., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що тодішній заступник глави МОЗ Роман Василишин отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні. Василишин раніше був керівником цієї лікарні. За словами Луценка,директор урологічного центру лікарні Юрій Серняк особисто розподіляв лікарів на операції. За кожну з операцій лікарі вимагали гроші у пацієнтів і здавали їх Серняку, який ці гроші акумулював і передавав Василишину.