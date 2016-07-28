Кабмін звільнив заступників голови МОЗ Шафранського та підозрюваного у хабарництві Василишина

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях уряду.

Так, розпорядженням №543 від 27 липня Віктора Шафранського було звільнено з 1 серпня з посади заступника міністра охорони здоров'я.

В свою чергу розпорядженням №544 Кабмін звільнив Романа Василишина з посади заступника міністра – керівника апарату Міністерства охорони здоров'я.

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Нагадаємо, 27 липня уряд також призначив виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я першого заступника міністра Уляну Супрун. Відповідне розпорядження №550 сьогодні також було опубліковано на сайті уряду.

Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві. Під час обшуку у них було вилучено понад 50 тисяч доларів, 320 тисяч гривень та 2,5 тисячі євро. Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тисяч гривень поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше. Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 856 тисяч гривень. Згодом заставу за нього було внесено, і він вийшов з СІЗО.

13 липня Кабмін відсторонив Василишина від виконання обов'язків.