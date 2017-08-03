Арешт бойфренда співачки Астаф'євої: підприємця звинувачують у розкраданні 27 мільйонів

Коханого української співачки Даші Астаф’євої Артема Кіма підозрюють у розкраданні 27 млн грн НАЕК «Енергоатом». Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела.

Видання повідомляє, що НАБУ оприлюднило інформацію щодо підприємця (Артема Кіма, згідно із інформацією джерел), якого підозрюють у розкраданні 27 млн грн ДП НАЕК "Енергоатом", а не за "заволодіння 94,2 млн гривень, виділеними на проект "Якісна вода", як раніше повідомляла САП.

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Вчинення злочину кваліфіковано за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу України.

Сама ж обраниця Кіма – співачка Даша Астаф’єва ніяк не коментує інформацію.

Нагадаємо, що 2 серпня НАБУ затримало обранця співачки. Повідомлялось, що запобіжний захід Артему обиратимуть третього серпня, нині ведуться слідчі дії.