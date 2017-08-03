У Києві відкриють найбільший "Паспортний сервіс" в Україні

У Києві 12 серпня відкриють найбільший в Україні «Паспортний сервіс» по оформленню біометричних закордонних паспортів та ID-карток, йдеться у повідомленні прес-служби ДП «Документ».

Зазначається, що сервісний центр запрацює в Києві на третьому поверсі універмагу "Україна", який знаходиться на площі Перемоги.

«Новий столичний Центр стане 26-м в мережі "Паспортного сервісу". Його площа становить 1400 квадратних метрів. Зараз йде ремонт приміщення та встановлюється обладнання. Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій», - йдеться у повідомленні.

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У повідмоленні зазначається, що отримати готові документи громадяни зможуть в 9 віконцях видачі. Планується, що новий центр, який буде функціонувати за принципом відкритого простору, в день зможе прийняти понад 1500 осіб.

Як повідомляв УНІАН раніше, Державна міграційна служба України попереджала громадян про почастішання випадків шахрайства з оформленням закордонних паспортів. Зараз триває аномально підвищений попит на оформлення закордонних паспортів. Це пов'язано із відпускним сезоном та запровадженням безвізового режиму Європейським Союзом для України. За даними ДМС, з початку року оформлено понад 1 млн 800 тис. закордонних паспортів, щодня оформлюється понад 20 тис. документів.

«Велика кількість бажаючих оформити закордонний паспорт та черги у підрозділах створили умови для посередників-шахраїв, які пропонують «допомогу» в оформленні біометричного паспорта без черги за 1,3 або 5 днів. Найбільше, що можуть зробити такі «посередники» - це сприяти в оформленні документів «без черги», - йдеться у повідомленні.