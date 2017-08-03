У Харкові у жінки, яка гуляла з дитиною, зірвали золотий ланцюжок (фото)

О пів на одинадцяту ранку патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Поздовжній.

За попередньою інформацією, жінка гуляла по вулиці з маленькою дитиною, коли невідомий підбіг і зірвав з неї золотий ланцюжок з хрестиком. Після чого зловмисник втік.

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Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.