У Харкові у жінки, яка гуляла з дитиною, зірвали золотий ланцюжок (фото)

17:39, 03 серпня 2017
Суспільство
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Зловмисника затримали перехожі і передали в руки поліції, яка прибула на місце події.

Патрульна поліція Харкова

О пів на одинадцяту ранку патрульні отримали повідомлення про грабіж на вулиці Поздовжній.

За попередньою інформацією, жінка гуляла по вулиці з маленькою дитиною, коли невідомий підбіг і зірвав з неї золотий ланцюжок з хрестиком. Після чого зловмисник втік.

Читайте такожУ Харкові суд залишив "Топаза" під вартоюНа місці події поліцейські побачили, що перехожі затримали чоловіка. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього прикрасу заявниці.

Для з'ясування обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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Теги: #зірвав золотий ланцюжок#харкові зірвали ланцюжок