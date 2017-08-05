Україна видасть США обвинуваченого у шахрайстві з цінними паперами Халупського

Генеральна прокуратура України задовольнила запит Сполучених Штатів Америки про видачу підозрюваного у шахрайстві Владислава Халупського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, Халупський перебував у розшуку за вчинення низки злочинів, у тому числі шахрайства з цінними паперами та змови з метою відмивання коштів на суму близько 30 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, Комісія з цінних паперів і бірж США в серпні 2015 року подала позов за фактом шахрайства до ряду професійних учасників фондового ринку, серед яких, зокрема, українські інвесткомпанії Concorde Bermuda і Jaspen Capital Partners, а також Неля Дубова, Олександр Єременко, Владислав Халупський, Олександр Макаров, Андрій Супранонок, Іван Турчинов.

Згідно з позовом, комісія підозрює учасників фондового ринку у зламі серверів з непублічною інформацією, завдяки чому підозрюваним вдалося отримати незаконний прибуток у розмірі понад 100 млн дол.

Багато зі зламаних прес-релізів повідомляли про квартальні або річні показники фінансової діяльності компаній. З допомогою цієї інформації шахраї змогли отримати перевагу перед іншими учасниками ринку під час укладання контрактів на купівлю або продаж цінних паперів.