Україна видасть США обвинуваченого у шахрайстві з цінними паперами Халупського

02:05, 05 серпня 2017
Суспільство
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Багато зі зламаних прес-релізів повідомляли про квартальні або річні показники фінансової діяльності компаній. 

Прокуратура дозволила видачу Халупського США / фото facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральна прокуратура України задовольнила запит Сполучених Штатів Америки про видачу підозрюваного у шахрайстві Владислава Халупського.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, Халупський перебував у розшуку за вчинення низки злочинів, у тому числі шахрайства з цінними паперами та змови з метою відмивання коштів на суму близько 30 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, Комісія з цінних паперів і бірж США в серпні 2015 року подала позов за фактом шахрайства до ряду професійних учасників фондового ринку, серед яких, зокрема, українські інвесткомпанії Concorde Bermuda і Jaspen Capital Partners, а також Неля Дубова, Олександр Єременко, Владислав Халупський, Олександр Макаров, Андрій Супранонок, Іван Турчинов.

Згідно з позовом, комісія підозрює учасників фондового ринку у зламі серверів з непублічною інформацією, завдяки чому підозрюваним вдалося отримати незаконний прибуток у розмірі понад 100 млн дол.

Багато зі зламаних прес-релізів повідомляли про квартальні або річні показники фінансової діяльності компаній. З допомогою цієї інформації шахраї змогли отримати перевагу перед іншими учасниками ринку під час укладання контрактів на купівлю або продаж цінних паперів.

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Теги: #видача хакера США#шахрайство з цінними паперами