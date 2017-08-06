Прикордонники не пустили в Україну 13 незаконних мігрантів з Індії

Прикордонники Одеського загону в пункті пропуску «Одеса-авіа» не пустили в Україну 13 незаконних мігрантів з Індії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

"Іноземці прилетіли рейсом «Дубаї (ОАЕ) – Одеса», однак під час заходів прикордонного контролю не змогли підтвердити мети своєї поїздки в нашу країну. Зараз іноземців, як потенційних незаконних мігрантів, буде повернуто зворотнім рейсом", - йдеться в повідомленні.

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Також минулої доби в рамках спільних профілактичних заходів «Мігрант» оперативні співробітники Держприкордонслужби, Національної поліції та представники Державної міграційної служби виявили 4 іноземців, які порушили правила перебування в Україні.

Так, у Житомирі було виявлено двох громадян Азербайджану, на яких складено протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення, справи скеровано до суду. У Вінниці за аналогічні правопорушення затримано двох громадян Анголи.

Співробітниками ДМС на них також складено протоколи за ст. 203 КупАП та прийнято рішення про примусове видворення з території України.