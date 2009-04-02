Ситуація в Криму продовжує ускладнюватися

У Криму в зв`язку з фінансово-економічною кризою продовжує ускладнюватися ситуація на ринку праці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві праці та соціальної політики АРК.

За інформацією міністерства, станом на 1 березня 2009 року на ринку праці Криму порівняно з цією ж датою минулого року відзначаються негативні тенденції.

Зокрема, число громадян, які перебувають на обліку в службі зайнятості збільшилося на 7,4 тис. і становило 30,1 тисячі осіб, рівень працевлаштування через службу зайнятості знизився з 14,4% до 8,1%. Число безробітних збільшилося на 7,4 тис. осіб і становило 29,3 тис. осіб, рівень зареєстрованого безробіття зріс з 1,8% до 2,41%. Потреба підприємств у робочій силі, заявлена в службу зайнятості, знизилася на 52,8% і становила 2970 осіб, навантаження на одне вільне робоче місце на зареєстрованому ринку праці зросло з 4 до 10 осіб. Середній розмір допомоги з безробіття становив 581,33 грн., що більше, ніж у лютому 2008 року, на 46,6% (мінімальний – 360 грн.).

Серед регіонів найбільш складна ситуація в сільськогосподарських районах республіки. Так, рівень працевлаштування в Совєтському й Кіровському районах – 3,7%, Сакському районі – 3,8%, Нижньогірському районі – 4,0%, Чорноморському районі – 4,3%. Істотно ускладнилася ситуація і в містах республіки. Рівень працевлаштування нижче середньореспубліканського рівня в Судаку – 2,9%, Євпаторії – 4,3%, Феодосії – 6,1%. На одне вільне робоче місце в Армянську претендує 38 осіб, Судаку – 16 осіб, Євпаторії –13 осіб, Феодосії –10 осіб, Керчі – 9 осіб, Алушті й Красноперекопську – 8 осіб, при середньому по містах – 6 осіб.

Разом із тим, заходи, що вживаються з реалізації політики зайнятості в Криму дозволили в січні-лютому 2009 року працевлаштувати на вільні й новостворені робочі місця 3021 особу, забезпечити тимчасовою зайнятістю за рахунок участі в громадських роботах