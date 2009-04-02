Працівники СБУ викрили схему земельних оборудок

Працівники Управління СБУ в Кіровоградській області викрили схему незаконних оборудок у сфері земельних відносин на загальну суму близько 1,3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, було встановлено, що 28-річний керівник одного з державних підприємств регіону в 2007 році уклав угоду з іншою державною структурою про виконання робіт з оформлення договорів оренди земельних ділянок у кількох районах Кіровоградської та Одеської областей. Одразу після цього 650 тис. грн. бюджетних коштів були перераховані на розрахунковий рахунок очолюваного ним підприємства. Ці кошти були розподілені по рахунках кількох комерційних структур за нібито надані консультативні послуги.

З метою приховування власної протиправної діяльності керівник держпідприємства підписав фіктивні акти про виконані роботи. Насправді усі терміни укладеної угоди спливли, а жодних робіт не виконувалось.

За матеріалами Управління СБУ в області прокуратурою Кіровограда порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365 (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.