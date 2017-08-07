У Львові активісти пікетували обласну прокуратуру (відео)

У Львові зранку біля прокуратури Львівської області відбувся пікет організований активістами національного корпусу Азов. Про це повідомляє ZIK.

Кілька десятків активістів національного корпусу зібралося під стінами прокуратури із гаслами: «Ні режиму», «Ні політичним замовленням». Вони протестували проти проваджень та обшуків у активістів, які вони вважають неправомірними.

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Активісти були налаштовані мирно і не намагалися увірватися у прокуратуру. Вони дочекалися працівників прокуратури, які вислухали їхні вимоги.

Після завершення акції під стінами прокуратури, активісти колоною рушили вулицями Львова у напрямку Головного управління національної поліції у Львівській області.

Як відомо, раніше на Одещині будівлю суду закидали коктейлями Молотова.