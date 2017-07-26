На Одещині будівлю суду закидали коктейлями Молотова

У будівлі районного суду в смт. Ширяєве Одеської області виник конфлікт між представниками одеської організації "Україна - це ми" та членами організації "За світле майбутнє", повідомляє "Думська".

Як пише видання, представники організації "Україна - це ми" під керівництвом Віталія Голодка, а також деякі місцеві жителі прийшли до будівлі суду розібратися з суддею Сергієм Палієм, який, на їхню думку, виносить незаконні рішення.

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У суду їх зустріли невідомі, які представилися членами організації "За світле майбутнє". Близько 10 хвилин між ними відбувалася суперечка, потім почалася бійка. Представникам "Україна - це ми" не давали пройти до суду. У результаті в хід пішли газові балончики, дві пляшки із запальною сумішшю, що полетіли в будівлю.

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Поліцейські зуміли розняти протестувальників і запобігли пожежі в будівлі суду. Вони встали між сторонами живим ланцюгом. Протистояння триває.

При цьому поліції довелося застосувати силу і спецзасоби щодо активістів. Двох протестувальників затримали.

Нагадаємо, що перший раз активісти організації "Україна - це ми" намагалися впливати на суддю Палія 21 липня. А на початку червня активісти організації «Україна — це ми» пікетували Одеський апеляційний господарський суд. Протест переріс у бійку, під час якої були вибиті двері з бокового входу в будівлю суду.