Міжбанківський долар трохи здав позиції

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,2330/8,2980. На 12:00 цінові рівні скотилися до діапазону 8,1850/8,2250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтиг», торги російським рублем стартували котируваннями 0,2425/0,2460, на 12:00 котирування пішли вниз - 0,2415/0,2440. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, і на 12:00 досяг рівня 33,7270 (-0,1880).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3259/61, на 12.00 трохи піднялися до рівня 1,3281/83. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9140/ 11,0061, на 12:00 вони знизилися до 10,8503/10,9094.