Інформація про зарахованих до вишів з'явиться сьогодні у персональних кабінетах абітурієнтів

Інформація про абітурієнтів, які були зараховані до вищого навчального закладу, з'явиться сьогодні у персональних кабінетах вступників. Про це повідомив директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров в ефірі «112 Україна».

«Вчора завершився важливий етап вступної кампанії. ВНЗ були видані накази про зарахування на бюджетну форму навчання абітурієнтів, які отримали ці місця за адресним розміщенням держзамовлення», - сказав він.

За словами Шарова, тепер відбуватиметься процес переведення на бюджет осіб, які мають пільги або за пріоритетними спеціальностями перебувають у списках черговиків.

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«Щоб мати можливість бути переведеним на місце держзамовлення, вступник повинен прийти до вузу, де оцінять, чи має він шанс на переведення, подати документи і укласти договір. Тому що в цьому випадку саме договір є підставою для зарахування до вишу. Далі в порядку черги відбуватиметься переведення. Для цього складаються відповідні реєстри. При цьому є одна категорія вступників, яка гарантовано, якщо потрапляє в реєстр, обов'язково і швидко переводиться. Це діти загиблих захисників України», - додав він.

Як повідомлялося, 7 серпня завершилося зарахування абітурієнтів, рекомендованих на бюджетну форму навчання. У Міносвіти заявили про проблемність вступної кампанії і пояснили причини.