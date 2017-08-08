Українські пенсіонерки-героїні нашумілого фото з "Борисполя" готуються до нових гастролей (відео)

Пенсіонерки, які ще вчора підкорювали Європу своїм співом, а українських користувачів соцмереж незвичним для аеропорту "Бориспіль" дрес-кодом, вже повернулися на рідну Чернігівщину.

Від самого ранку поралися по господарству, потім зібралися на репетицію в місцевий клуб, адже їх запросили до Києва, виступити на День Незалежності, передає ТСН.

Ще вчора вона щодуху співала та витанцьовувала на угорських сценах, а сьогоднішній ранок у Наталії Григорівни починається, як і було до гастролей: годує птицю, порпається на городі. Щоправда, на заваді став дощ. Про мандри – лишень згадує, та мріє перенести своє господарство туди, де були - до Європи.

Наталі Самсон, керівниці ансамблю "Берегиня" – 81. Хоч вона й найстарша серед усіх співачок, але й найенергійніша, у чому вже неодноразово переконались й українці, і європейці.

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Ансамбль створили майже 40 років тому просто під час польових робіт. Вирішили - все одно співають, так чому б не на сцені. Відтоді "Берегиня" мала сотні виступів, але далі України нікуди не їздила. А тому на дебютні гастролі Європою співачки погодилися, не вагаючись, Тоді в селі їм почали заздрити.

Наталя Самсон вже другий день у картатій торбі носить біометричний паспорт - як пам'ять. Документ, каже, оформлювала з труднощами – сканер не хотів розпізнавати бабусині відбитки пальців.

Сільські зірки вже знову планують податися на Захід наступного року. Адже, кажуть , паспорти в них дійсні до 2027-го. Нині почали готуватися заспівати на концерті до Дня Незалежності –їх запросили до Києва.

Як повідомляв УНІАН, фотографії українських пенсіонерок у хустках і з пакетами в аеропорту Бориспіль підкорили мережу.