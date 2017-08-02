Стало відомо, куди летіли українські пенсіонерки-героїні нашумілого фото з "Борисполя"
Фотографії українських пенсіонерок у "Борисполі" вразили інтернет.
Українські пенсіонерки, чиї фотографії з аеропорту "Бориспіль" обговорювали в Мережі, летіли на міжнародний фольклорний фестиваль.
Читайте такожУ ЄС та МЗС вчергове пояснили українцям різницю між безвізом і робочою візою
Як виявилося, бабусі входять до складу фольклорного колективу "Живиця" з Чернігівської області. З Києва вони летіли на фестиваль Ördögkatlan в Угорщину.
Як розповіла співробітниця "МТС Україна" Тетяна Швайка, колективу вже понад 50 років.
У коментарях відгукнулася й донька однієї з бабусь. За її словами, їхній коллектив називаєтся "Берегиня", а пенсіонерки родом із с. Козацьке Чернігівської області.
"Летіла разом з бабусями одним рейсом до Будапешта. Долетіли добре, були ввічливими. Співали у польоті пісень. Коровай довезли цілим", - написала на своїй сторінці у Facebook попутниця пенсіонерок.
Фотографії українських пенсіонерок у хустках і з пакетами на своїй сторінці в Facebook 1 серпня опублікував користувач Сергій Гришин.