Стало відомо, куди летіли українські пенсіонерки-героїні нашумілого фото з "Борисполя"

Українські пенсіонерки, чиї фотографії з аеропорту "Бориспіль" обговорювали в Мережі, летіли на міжнародний фольклорний фестиваль.

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Як виявилося, бабусі входять до складу фольклорного колективу "Живиця" з Чернігівської області. З Києва вони летіли на фестиваль Ördögkatlan в Угорщину.

Як розповіла співробітниця "МТС Україна" Тетяна Швайка, колективу вже понад 50 років.

У коментарях відгукнулася й донька однієї з бабусь. За її словами, їхній коллектив називаєтся "Берегиня", а пенсіонерки родом із с. Козацьке Чернігівської області.

"Летіла разом з бабусями одним рейсом до Будапешта. Долетіли добре, були ввічливими. Співали у польоті пісень. Коровай довезли цілим", - написала на своїй сторінці у Facebook попутниця пенсіонерок.

Фотографії українських пенсіонерок у хустках і з пакетами на своїй сторінці в Facebook 1 серпня опублікував користувач Сергій Гришин.