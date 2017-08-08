Голова Житомирської ОДА провів особистий прийом громадян

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні провів особистий прийом громадян: частину питань вдалося оперативно вирішити одразу у його кабінеті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, «допомогти встановити лічильник обліку газу та знайти будівельні матеріали для відновлення покрівлі будинку, який згорів - із таким проханням звернулася сьогодні, 8 серпня, під час особистого прийому до голови ОДА Ігоря Гундича жителька села Глибочиця, мати загиблого учасника АТО».

Керівник області пообіцяв жінці сприяння у забезпеченні матеріалами для відновлення покрівлі будинку.

«Що стосується встановлення газового лічильника, то це питання вирішилося одразу на місці. Матері загиблого бійця його встановлять безкоштовно», - зазначають в облдержадміністрації.

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Гундич розглянув також звернення ще від одного жителя Глибочиці, батько якого хворіє на гемодіаліз, щодо перевезення чоловіка на процедури.

«Вашому батьку ми допомагатимемо. Крім цього, в наших планах зараз - відремонтувати частину приміщення Житомирської обласної стоматологічної лікарні, де буде 10 місць для процедур. Проектно-кошторисна документація вже виготовлена. Це дасть змогу обслуговувати 38 хворих з Житомира та приміських населених пунктів і не їздити у районні лікарні», – сказав Гундич.

Також він додав, що для гемодіалізу в лікувальних закладах області використовують якісні німецькі препарати.

«Багато звернень під час прийому надходить стосовно допомоги на лікування, отримання земельних ділянок, виділення грошової допомоги та іншого. Усі інші звернення направляються для оперативного вирішення відповідним структурним підрозділам облдержадміністрації», - зазначають у прес-службі відомства.