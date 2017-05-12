Джемілєв: Окупанти провели понад 800 обшуків в кримських татар з метою їх залякування

Окупанти на території анексованого Криму провели понад 800 обшуків в кримських татар з метою їх залякування.

Про це заявив лідер кримських татар, народний депутат, Уповноважений президента України зі справ кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що йдеться про період з початку окупації Росією Криму.

«Кожен день вранці люди дивляться на годинник, і якщо 8- 9 година, то розуміють, що сьогодні, мабуть, вже не прийдуть з обшуком», - сказав політик.

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«Вони ( окупанти – УНІАН) ці обшуки проводять не з метою щось знайти, а просто щоб залякувати людей... Завалюється 20-30 людей в масках - всіх на підлогу і починають все трощити. З боку виглядає, що вони нібито напали на якесь вогнище тероризму», - додав Джемілєв.

Він повідомив, що за неточними даними, понад 50 тисяч жителів Криму, з яких близько 20 тисяч кримських татар, які складають лише 13% населення, змушені були покинути півострів і оселитися на материковій частині України.

Джемілєв нагадав, що 18 травня виповнюється 73 річниця депортації кримськотатарського народу. За його словами, на сьогодні окупанти роблять все для того, щоб кримські татари знову покинули свою землю.

За його словами, на сьогодні вивчення в Криму української мови «зведено до нуля».

«Якщо до окупації десь 7% дітей-українців шкільного віку могли отримувати освіту рідною мовою, то зараз це десь 0,1%, тобто залишилася одна школа в Феодосії, де навчається 316 учнів», - сказав політик.

При цьому він зазначив, що в 34 татарських школах, навчання в основному ведеться російською мовою. Джемілєв зауважив, що є випадки коли кримських татар звільняли з роботи за те, що вони спілкувалися «незрозумілою мовою», хоч кримськотатарська мова є в Криму державною.

Лідер кримських татар наголосив, що найбільшою трагедією є зміна демографічного складу Криму.

«За офіційними даними контрольованої Кремлем «влади» півострова, з Росії завезли на територію Криму 170 осіб. Але насправді, за різним оцінками, привезено російських громадян близько півмільйона», - сказав Джемілєв.

Він нагадав, що це «грубе порушення» статті 49 Женевської конвенції про статус окупованих територій, і це «підпадає під категорію воєнних злочинів».

Співзасновник, координатор Громадської організації «Крим SOS» Таміла Ташева повідомила, що в Криму «на даний момент невідомо де перебувають 19 людей, більшість з них є кримські татари».

За її даними, заведено близько 60 кримінальних справ, 40 людей перебувають в місцях позбавлення волі, 20 людей перебувають під підпискою про невиїзд або під домашнім арештом. Вона наголосила, що в умовах російської окупації кримські татари та українці потребують захисту.