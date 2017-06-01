Активістам і правозахисникам у Криму дедалі більше "закручують гайки" – адвокат

Кримський адвокат і правозахисник Еміль Курбедінов підкреслює, що громадським активістам і правозахисникам в окупованому Росією Криму дедалі більше "закручують гайки".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

Коментуючи ситуацію з захистом прав людини в Криму, Курбедінов підкреслив, що "ніякого спаду тиску на громадських активістів, правозахисників ми не спостерігаємо". "Навпаки: гайки, так би мовити, закручуються, переслідування тривають. Тобто, тиск на все це співтовариство наростає", - сказав Курбедінов.

За його словами, лише за перші три місяці цього року "десятки громадських активістів зазнали арештів, відсиділи від 5 до 15 діб у тюрмах".

У той же час, заявив адвокат, ці люди "все одно виходили, і все одно приходили на обшуки, все одно приходили на суди, все одно стрімили, знімали відео і представляли це громадськості". "Тобто, все одно продовжували вести свою мирну громадянську боротьбу в тій формі, в якій вони бачать її, і в тій формі, в якій вважають більш або менш ефективною", - сказав правозахисник і нагадав, що в Криму переслідують і журналістів.

Як зазначив Курбедінов, Росія намагалася створити інформаційний вакуум навколо судових процесів, які проходять у Криму. "Ми більш-менш пробили пролом в обороні своїми діями - діями моїх колег і самих громадських активістів", - додав він.

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У той же час, підкреслив адвокат, РФ знову намагається проводити "політично мотивовані судові засідання в закритому режимі". "Приводом став останній терористичний акт у Санкт-Петербурзі (3 квітня в метро - УНІАН). Прокурор у своєму клопотанні перед судом пише, що у зв'язку з терактом у Росії ми вважаємо, що соціально-політичне становище в Росії нестабільне, а ці справи - за обвинуваченням у тероризмі, і тому ми просимо закрити процес", - сказав Курбедінов. За його словами, це є порушенням і міжнародного, і національного права.

Правозахисник також назвав і позитивні моменти навіть у такій ситуації. "Правозахисники і громадські активісти, юристи, адвокати не піддаються на ці залякування. Вони продовжують свою роботу, вони, навпаки, гуртуються. Громадські активісти і родичі політв'язнів почали створювати певні платформи", - сказав Курбедінов.

Він заявив, що всім цим людям дуже важлива підтримка з материкової України, зокрема, з боку журналістів і правозахисників.