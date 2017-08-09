У Львові цього літа демонтували шість незаконних літніх майданчиків

З початку літнього сезону у центрі Львова демонтували шість незаконно встановлених відкритих літніх майданчиків за такими адресами: вул. Лисенка, 11, вул. Довбуша, 1, проїзд Крива Липа, 1, вул. Січових Стрільців, 3, вул. Лесі Українки, 18, вул. Валова, 19. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Читайте такожУ Львові через спеку ввели спецрежим курсування електротранспортуКП «Адміністративно-технічне управління» здійснює демонтаж відкритих літніх майданчиків відповідно до ухвали Львівської міської ради № 1024 від 15.09.2016 р. «Про внесення змін до ухвали міської ради від 05.03.2009 р. № 2452 «Про затвердження Порядку отримання дозволів на встановлення відкритих літніх майданчиків у Львові біля об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності».

«Демонтажу підлягають самовільно встановлені відкриті літні майданчики, майданчики, термін дії паспортів на розміщення або термін дії договорів на оренду конструктивних елементів благоустрою яких закінчився, а також ті, паспорт на встановлення яких скасовано. У разі виявлення такого майданчика, власнику скеровується вимога узаконити розміщення майданчика або термін дії паспорта на його розміщення, чи добровільно його демонтувати. Якщо підприємець не здійснює ніяких кроків щодо узаконення чи демонтажу своєї конструкції, то її демонтують примусово», – наголошують в КП «Адміністративно-технічне управління».

Власники можуть повернути свої конструкції, сплативши витрати на демонтаж, перевезення, розвантаження та зберігання відкритих літніх майданчиків.