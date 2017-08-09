МЗС розповіло про труднощі у пошуках "зниклих" у Фінляндії українців

Складність встановлення місця перебування у Фінляндії українців, яке перебувають на сезонних роботах, зумовлена відсутністю їх прізвищ та контактів.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

«Консул України у Фінляндії перевіряє поширену інформацію про невідоме місце знаходження групи українців, які перебувають на сезонних роботах у цій країні. Складність встановлення місця знаходження українців зумовлена відсутністю базових даних – їхніх прізвищ та контактних телефонів», - йдеться в повідомленні.

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«Щороку на сезонні роботи до Фінляндії прибувають близько 10 тисяч українців, які працюють там легально за контрактами. Випадки звернень громадян України до посольства – поодинокі, і вони стосуються питань оплати їхньої праці», - додали у відомстві.

Зазначається, що посольство оперативно вирішує питання подібного характеру у взаємодії із соціальними органами та поліцією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 серпня, фінські ЗМІ поширили інформацію, що група сезонних робітників у складі 37 українців і трьох естонців зникла в районі містечка Тууповаара у Фінляндії.

Український консул перевіряє цю інформацію.