У Фінляндії зникли 37 українців - ЗМІ

У Фінляндії пропали 37 українців і три громадянина Естонії, які приїхали збирати ягоди. Про це у вівторок, 8 серпня, повідомляє Yle.

Як зазначається, 30 липня секретарю мисливського товариства міста Тууповаара Суло Сухонену надійшов дзвінок із проханням про розміщення людей, які приїхали на збір ягід. Українцям і естонцям були надані мисливський будинок і харчування. Відомо, що спочатку група повинна була відправитися в місто Юка, однак ця поїздка з невідомих причин була скасована в останній момент. Через кілька днів Сухонен звернувся в правоохоронні органи з метою дізнатися, що з цими людьми робити далі.

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8 серпня до будинку, в якому були розміщені 37 українців і три естонця, прибули співробітники поліції і сам Сухонен, однак всередині будівлі вони нікого не виявили. У розмові з Yle Сухонен зазначив, що бачив неподалік від будинку сліди транспортного засобу, імовірно, автобуса.

Сухонен зробив спробу з'ясувати, на кого повинні були працювати ці люди, проте ніхто з підприємців, які займаються цим видом діяльності, нічого не знав про цю групу. Місцева поліція відмовилася пуститися на пошуки зниклих, оскільки не бачить мотиву злочину.

Видання Karjalainen вказує, що організатором туру був бізнесмен з Росії. При цьому наголошується, що прибуття групи в цю місцевість 30 липня виглядає дивним, оскільки ягоди в Тууповаарі дозрівають, як правило, двома тижнями пізніше.