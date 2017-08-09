У Фінляндії зникли 37 українців - ЗМІ
Вони приїхали туди на сезонні роботи для збору ягід.
У Фінляндії пропали 37 українців і три громадянина Естонії, які приїхали збирати ягоди. Про це у вівторок, 8 серпня, повідомляє Yle.
Як зазначається, 30 липня секретарю мисливського товариства міста Тууповаара Суло Сухонену надійшов дзвінок із проханням про розміщення людей, які приїхали на збір ягід. Українцям і естонцям були надані мисливський будинок і харчування. Відомо, що спочатку група повинна була відправитися в місто Юка, однак ця поїздка з невідомих причин була скасована в останній момент. Через кілька днів Сухонен звернувся в правоохоронні органи з метою дізнатися, що з цими людьми робити далі.
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8 серпня до будинку, в якому були розміщені 37 українців і три естонця, прибули співробітники поліції і сам Сухонен, однак всередині будівлі вони нікого не виявили. У розмові з Yle Сухонен зазначив, що бачив неподалік від будинку сліди транспортного засобу, імовірно, автобуса.
Сухонен зробив спробу з'ясувати, на кого повинні були працювати ці люди, проте ніхто з підприємців, які займаються цим видом діяльності, нічого не знав про цю групу. Місцева поліція відмовилася пуститися на пошуки зниклих, оскільки не бачить мотиву злочину.