Перестрілка у Дніпрі: суд взяв під варту третього учасника злочину

Сьогодні, 9 серпня, Жовтневий районний суд Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Давиду Пабілеру – третьому учаснику стрілянини, яка сталася 24 липня в ресторані «Дім» в обласному центрі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

«Ще одному підозрюваному у стрілянині на проспекті Гагаріна обраний запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю застави 128 тис. грн», - зазначила Старчевська.

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Запобіжний захід обрано в рамках кримінального провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Також, за словами Старчевської, сьогодні суд має розглянути клопотання слідчого щодо запобіжного заходу Пабілеру за ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

Підозрюваного доставляють до суду з обласної лікарні ім. Мечникова, де його лікують від вогнепальних поранень, отриманих під час стрілянини.

Як відомо, наразі у Дніпровському СІЗО утримуються ще двоє учасників стрілянини, під час якої було вбито двох ветеранів АТО.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у ресторані «Дім» у Дніпрі відбулась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.

28 липня суд обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним у причетності до стрілянини: обох підозрюваних – 1982 та 1992 років народження – взято під варту без права внесення застави.

30 липня одного з поранених учасників перестрілки відпустили з обласної лікарні ім. Мечникова для подальшого лікування в іншому медичному закладі. На прохання адвоката пораненого чоловіка та родичів, його забрали з лікарні Мечникова. Перешкод для цього з боку правоохоронних органів не було.

31 липня слідчий поліції вручив повідомлення про підозру у злочині третьому учаснику стрілянини.