"Ніхто не очікував, що він приїде нас вбивати": поранений адвокат про розстріл АТОшників у Дніпрі

Журналісти взяли інтерв'ю у Едмонда Саакяна, адвоката, учасника АТО, важко пораненого 24 липня в перестрілці у кальянній "Дом" в Дніпрі. Його сьогодні перевели з реанімації у звичайну палату, передає Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, його брат багато років займався будівельним бізнесом разом з громадянином Ізраїлю Шоломом Нахшоном. Але у них виник конфлікт через їхній останній проект – багатоквартирний будинок. Після того, як там були продані всі квартири, Нахшон вимагав від брата 119 тисяч доларів, це ціна останньої квартири.

"Незважаючи на стільки років спільної роботи, вони не змогли домовитися. Нахшон почав братові погрожувати. 14 липня ворота його будинку були облиті кров'ю й до них поклали жалобний вінок. Едуард звернувся до поліції 15 липня, вказавши, що це загроза з боку Нахшона. Але поліція не втрутилася", - розповів Саакян.

При цьому адвокат намагався їх помирити, телефонував Нахшону. Після цього вони вирішили зустрітися і поговорити в центрі міста, в кальянній "Дом".

"Думали поговорити, думали, Нахшон побачить учасників АТО у формі й зрозуміє, що погрозами нічого не доб'єшся. Мене їм не налякати, Нахшон це знає. Ми, зрозуміло, не могли припустити, що хтось почне стріляти", - зазначив Саакян.

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Їх було шестеро - Саакян, його брат, четверо друзів-ветеранів, бойової зброї вони із собою не взяли. "У мене вдома законні карабіни залишилися, а у брата в багажнику машини був закритий карабін "Вулкан", - заявив він.

"Ніщо не віщувало біди. Замовник працював з моїм братом багато років. Ніхто не очікував, що він приїде нас вбивати. Нахшон приїхав, з ним було чотири людини. Ми мирно спілкувалися, навіть посміхалися, сміялися. Обговорювали документи щодо квартири, через яку був конфлікт. Але раптово все змінилося. Раптом під'їхала група людей, підкріплення, й бандити, яких взяв на зустріч Нахшон, стали поводитися по-іншому, загрозливо", - згадує подію Саакян.

За його словами, один з тих, хто сидів від самого початку, підійшов до нього, приставив до живота револьвер й сказав: "Я тебе зараз пристрелю". При цьому Нахшон на це ніяк не відреагував, сам злякався.

Потім Саакян під курткою в іншого побачив автомат АКСУ, тому повернувся до брата й попросив ключі від машини, зробивши вигляд, що збирається залишити брата самого вирішувати питання. Але сам він пішов до машини і відкрив багажник, щоб взяти карабін.

"Щойно я спробував узяти в руки зброю, бандити відкрили вогонь. У мене влучила одразу друга або третя куля. Вони стріляли впритул. Я відкрив у відповідь вогонь з-за машини. Потім у мене ззаду вистрілили з дробовика. Вони підготувалися до нападу, оточили нас, мабуть, припускали, що будуть стріляти. Я не встиг перезарядити "Вулкан" - інакше б ніхто з них не пішов. Все миттєво закінчилося", - розповів учасник АТО.

Він отримав з автомата кулю в живіт, й інша куля розірвала плече. Ще чотири великих дроби влучили в ноги.

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Як повідомляв УНІАН, в лікарні Дніпра перебувають четверо чоловіків, підозрюваних у розстрілі учасників АТО у ресторані «Дім», у результаті якого двоє людей загинули, ще п’ятеро осіб дістали поранення.

Двоє постраждалих з чотирьох наразі затримані (по ст. 208 Кримінального кодексу) – їх взято під охорону в лікувальному закладі. Роль ще двох учасників конфлікту, які знаходяться в лікарні, досліджує слідство.

В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення унаслідок стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні.

Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.