"Як козаки енергонезалежність розвивали" в коміксах

Трійця винахідливих козаків зі славетного мультфільму «Як козаки…» знову стала героями коміксу. Цього разу Грай, Око та Тур опинилися задіяними у темі про розумне споживання енергоресурсів. У коміксі козаки, як добрі господарі, поділилися досвідом про розумну економію власних статків та можливості інвестицій в українську енергетику.

Серія коміксів «Як козаки енергонезалежніcть розвивали» розроблена, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі. Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін в енергетичному секторі.