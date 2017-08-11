В Україні під вартою в СІЗО перебувають понад 120 військових, з них 100 – на Донбасі

Представник Військової служби правопорядку Збройних сил України полковник Сергій Частюк заявляє, що на території України в слідчих ізоляторах утримується під вартою понад 120 військових ЗСУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час брифінгу в Києві.

За його словами, з них 100 бійців перебувають у СІЗО на території Донбасу.

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«За наявною інформацією, на цей час в слідчих ізоляторах на території України за рішенням судів утримується під вартою понад 120 військовослужбовців ЗСУ, причому на території Донецької та Луганської області в цих установах утримуються понад 100 військовослужбовців», - сказав Частюк.