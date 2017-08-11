В окремих районах Житомира через ремонтні роботи призупинено водопостачання, організовано підвіз питної води

В окремих районах Житомира через ремонтні роботи у помешканнях городян тимчасово немає води.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комунального підприємства Житомирської міської ради «Житомирводоканал».

Як зазначається у повідомленні, «у Житомирі у зв'язку з проведенням ремонтних робіт засувки водогону діметром 300 мм за адресою вул. Селецька, 32, відсутнє водопостачання за наступними адресами: вулиці Папаперова, Слобідська, мікрорайон Станишівський, вулиця Івана Гонти, райони Силікатного заводу, Паперової фабрики та заводу «Біомедскло».

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Водопостачання планують відновити сьогодні о 15:00.

За адресою Слобідська, 15-17 у Житомирі також організовано підвіз води.

Нагадаємо, КП «Житомирводоканал» надає послуги з водопостачання та водовідведення.