В Ужгороді затримали літак, який прилетів на замовлення Балоги?

Вчора близько 20.00 у міжнародному аеропорту «Ужгород» було затримано за порушення митних правил іноземний літак LJ-60.

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, для забезпечення оперативних заходів були залучені співробітники УБОЗ Закарпатської області.

За інформацією співрозмовника агентства, літак виконував рейс «Прага-Київ-Ужгород». Командиром цього літака є громадянин США.

За попередніми даними, на повітряному судні були відсутні документи, які підтверджують дотримання митного режиму і підстав для прибуття до України.

Наразі триває подальша перевірка за фактом порушення літаком митних правил. За деякими даними, літак прибув з Києва до Ужгорода на замовлення глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ, зауважив співрозмовник агентства.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, відповідаючи сьогодні на запитання журналістів з цього приводу, зазначив, що ще півроку тому МВС направило до прокуратури матеріали щодо ймовірності зловживань В.БАЛОГОЮ при використанні літаків державної компанії «Україна».

Після цього В.БАЛОГА, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, почав пересуватися приватними літаками.

«Наскільки мені стало відомо вчора, це пересування робиться на літаках, які не пройшли розмитнення на території України – прилітають по виклику з-за кордону, і всупереч діючому законодавству роблять внутрішні рейси», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. «Тобто, вони можуть літати, наприклад, маршрутом «Відень-Київ», «Київ-Відень» з тим же екіпажем на борту як транзитні, але не можуть при цьому літати, скажімо, в Ужгород чи Харків, перевозячи тих чи інших пасажирів з порушенням чинного митного законодавства», - додав міністр.

Як зауважив Ю.ЛУЦЕНКО, саме враховуючи такі обставити, вчора увечері митники Закарпаття затримали цей літак, звернулися з листом до МВС щодо забезпечення охорони громадської безпеки.

«В ході з’ясування ситуації з документами на цей літак сьогодні зранку митники працюють з льотчиком – громадянином США. Тому питання до митників. Міліція виконує свою функцію – ми заблокували ймовірний контрабандний транспорт і забезпечуємо охорону порядку на летовищі», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що певні особи, наскільки йому відомо, намагаються втрутитись у ситуацію.