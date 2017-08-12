Майже 600 тисяч українців в зоні АТО не отримують пенсій і соцвиплат - ООН

Близько 586 тис. громадян України, які проживають в зоні конфлікту, з початку минулого року не отримують пенсій і соціальних виплат, оскільки вони не пройшли реєстрацію, запроваджену урядом країни. Про це повідомляє Управління ООН у справах біженців (УВКБ).

При цьому 50 тис. людей з інвалідністю з числа внутрішніх переселенців особливо вразливі. У той же час, їм доводиться стикатися з додатковими труднощами і часто з дискримінацією, наголошують в УВКБ.

"На сході країни, в зоні конфлікту, часто порушують режим припинення вогню. 800 тис. чоловік, що проживають в районі лінії зіткнення в Луганській і Донецькій областях, побоюються за своє життя", - йдеться в повідомленні.

В ООН відзначають, що більше півтора мільйонів внутрішніх переселенців в Україні, як і раніше, потерпають від обмежень. Багато хто з переселенців не можуть знайти роботу і нормальне житло, а конфлікт на сході країни триває вже четвертий рік, зазначають автори повідомлення.

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При цьому ООН також відзначає обмеження на пересування мирних жителів, особливо тих, які перетинають лінію дотику. Тільки за червень місяць через блокпости, встановлені вздовж лінії, пройшло більше мільйона чоловік.

"Людям доводиться вистоювати довгі черги на блокпостах при повній відсутності яких-небудь послуг. Їм ніде взяти питну воду, ні даху над головою на випадок поганої погоди і немає доступу до медичної допомоги", - говорить представник Управління Андрій Махесич.

Крім того, близько 700 шкіл в зоні конфлікту пошкоджені. В цьому році 89 шкіл відновили за підтримки УВКБ.Руйнування торкнулися і житлового фонду. Близько 10 тисяч будинків терміново потребують ремонту. Більш того, від 40 до 60 будівель поблизу лінії зіткнення отримують ушкодження щотижня.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області облаштують соціальне містечко для переселенців із зони АТО. Кожній сім'ї будуть надані у тимчасове користування окрема квартира і земельну ділянку.