На Житомирщині рятувальники зрізали аварійні верби, що загрожували падінням на дітей

У місті Новоград-Волинський на Житомирщині рятувальники зрізали аварійні дерева, що загрожували падінням на дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 12 серпня о 14:00 до Служби порятунку «101» міста Новоград-Волинський надійшло повідомлення про те, що дерево загрожує падінням на перехожих та магазин, тому необхідна допомога рятувальників.

На місці події з’ясувалося, що в житловому кварталі верба тріснула і впала на іншу. Обидва дерева були гнилі зсередини й могли впасти на магазин і містян. При цьому могли також постраждати діти.

Рятувальники за допомогою бензопили та драбини зрізали два дерева та прибрали їх, щоб не заважали руху перехожих.